Андреева — лучшая теннисистка России в четвёртом квартале 2026-го по версии «Чемпионата»
Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 и Итогового турнира WTA — 2026 вторая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева признана лучшей теннисисткой России в четвёртом квартале 2026 года в рамках специального рейтинга «Чемпионата».
- Мирра Андреева — 71 балл.
- Диана Шнайдер — 37 баллов.
- Екатерина Александрова — 24 балла.
- Анна Калинская — 15 баллов.
- Людмила Самсонова — 14 баллов.
- Татьяна Прозорова — 7 баллов.
Рейтинг составляется по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. В расчёт берутся:
- текущий рейтинг теннисистки;
- насколько она сумела взлететь за это время в рейтинге WTA;
- каких результатов смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса;
- каких серьёзных соперниц ей удалось обыграть за этот период.
С полным рейтингом и более подробными критериями вы можете ознакомиться в материале «Чемпионата».
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