Андреева — лучшая теннисистка России в четвёртом квартале 2026-го по версии «Чемпионата»

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 и Итогового турнира WTA — 2026 вторая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева признана лучшей теннисисткой России в четвёртом квартале 2026 года в рамках специального рейтинга «Чемпионата».

Мирра Андреева — 71 балл. Диана Шнайдер — 37 баллов. Екатерина Александрова — 24 балла. Анна Калинская — 15 баллов. Людмила Самсонова — 14 баллов. Татьяна Прозорова — 7 баллов.

Рейтинг составляется по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисистки;

насколько она сумела взлететь за это время в рейтинге WTA;

каких результатов смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперниц ей удалось обыграть за этот период.

С полным рейтингом и более подробными критериями вы можете ознакомиться в материале «Чемпионата».