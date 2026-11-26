Ходар — об Алькарасе: никому другому такое даже в голову бы не пришло — только Карлитосу

10-й номер мирового рейтинга испанский теннисист Рафаэль Ходар высказался о семикратном чемпион турниров «Большого шлема», третьей ракетке мира соотечественнике Карлосе Алькарасе.

«Он очень естественный. То, каким вы видите его вне камер, совпадает с тем, какой он внутри. На днях, во время Итогового, он танцевал на скамейке при смене сторон… Знаете, никому другому такое даже в голову бы не пришло — только Карлитосу. Это просто невероятно… К тому же он отлично чувствует трибуны, находит общий язык с публикой.

Помню, два года назад я был здесь в качестве спарринг-партнёра и провёл ту неделю с Карлосом. Ничего не изменилось, хотя прошло столько времени…» — сказал Ходар в видео Teledeporte.