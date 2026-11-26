«Прошло уже 20 лет! Андреева даже не родилась». Кузнецова — об Итоговом турнире — 2006

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась воспоминаниями об Итоговом турнире WTA — 2006.

«После такого насыщенного Итогового захотелось немного поностальгировать и заглянуть в теннисные архивы. Вспомнила Итоговую восьмёрку в ноябре 2006 года в Мадриде. В этом году ей уже 20 лет!

Тогда мы с Машей Шараповой, Леной Дементьевой и Ким Клейстерс оказались в одной группе. Я обыграла Лену 7:5, 6:3, но уступила Маше и Ким. Шарапова выиграла все три матча, причём не отдала соперницам ни одного сета! Клейстерс одержала две победы, именно они с Машей вышли из нашей группы в полуфинал.

Мария Шарапова, несмотря на три уверенные победы в группе, в полуфинале уступила Жюстин Энен 2:6, 6:7. А чемпионкой в итоге стала сама Жюстин, обыгравшая в финале Амели Моресмо 6:4, 6:3.

Не верится, что с тех пор прошло уже 20 лет! Мирра Андреева тогда ещё даже не родилась, а в этом ноябре в свои 19 уже выиграла дебютный Итоговый, не отдав ни одного сета!

Есть тут те, кто помнит тот самый Итоговый 2006 года?» — написала Кузнецова в телеграм-канале.