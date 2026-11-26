Исполнительный директор Tennis Australia Эндрю Абдо подтвердил, что пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер пропустит Australian Open — 2027 из-за восстановления после операции на колене.

«Мы регулярно общались с командой Янника, и они подтвердили, что после недавней операции он не примет участие в Australian Open в январе.

Янник любит выступать здесь, в Мельбурне, и с нетерпением ждёт возвращения на Australian Open — 2028. Мы желаем ему всего самого лучшего в восстановлении и надеемся вскоре увидеть его снова на корте», — приводит слова Абдо Reuters.

Напомним, Синнер получил травму правого колена во время Уимблдона в июле 2026 года. Итальянец пропустил ряд крупных соревнований и официально завершил сезон-2026 в октябре.