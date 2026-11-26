Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира Марию Шарапову склоняли к смене спортивного гражданства.

«Шарапову тоже «обрабатывали». Но она, наверное, помнила, что [мы] сделали [для неё] в детстве. Она никогда не заиграла бы, если бы я, условно говоря, не дал там вовремя $ 800 на билет.

Она ко мне в сборную приезжала даже травмированная. А так приехала бы она когда-нибудь, если бы не тот эпизод? Не всё так просто.

С этим кто может бороться? Это же воспитание родителями, это тот патриотизм с корнями, который пришёл от родителей к спортсмену. Но на это же мы влиять не можем», — приводит слова Тарпищева ТАСС.