27-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал об условиях проведения финального этапа Кубка Дэвиса — 2026 и раскритиковал мячи, которыми приходится играть на турнире.

«У меня много энергии, потому что в этом году я играл не слишком много. Я полон желания помочь команде. Скажу, что покрытие на этом корте довольно быстрое, но мячи меняют всё. Это очень похоже на корт в Париже, но игра мячами Yonex создаёт совершенно иные условия, чем те, с которыми мы сталкиваемся там. Во время розыгрышей они раздуваются, поэтому постепенно замедляются. Это позволяет менять высоту, скорость и вращение, особенно бэкхендом. Подача очень важна, потому что там мячи должны лететь быстро», — приводит слова Музетти Punto de Break.