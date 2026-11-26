Зверев — о заявлении главы ATP: он не знает, сколько обезболивающих мы принимаем

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал высказывание главы ATP Андреа Гауденци, который утверждал, что игроки стали реже использовать обезболивающие, чем раньше.

«Думаю, это несправедливый комментарий Гауденци, потому что он не знает, сколько обезболивающих мы принимаем. Мы же не говорим ему каждый раз, когда принимаем лекарство.

В этом году я чувствую себя намного лучше, чем в прошлом. Тогда я сильно страдал от болей в спине. У меня также было много проблем с костями, но, к счастью, я выяснил причину и смог принимать соответствующие лекарства.

Наступила усталость. Я чувствовал себя более уставшим, мне кажется, что на нескольких турнирах я показал более низкий уровень, чем раньше. Думаю, я сыграл больше матчей, чем кто-либо другой, и, учитывая это, я могу быть очень доволен тем, как прошёл год», — приводит слова Зверева Punto de Break.