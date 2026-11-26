52-я ракетка мира теннисист из Великобритании Кэмерон Норри одолел 39-й номер мирового рейтинга немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2026 Великобритания — Германия. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 часа 32 минуты. За время матча Норри выполнил девять подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Штруффа 10 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Далее в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса лидер мирового рейтинга немец Александр Зверев сразится с 32-й ракеткой мира представителем Великобритании Артуром Фери.