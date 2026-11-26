Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказалась о двукратном победителе ТБШ немце Александре Звереве в статусе первой ракетки мира.

«Он — первая ракетка мира только на бумаге. Знаете, что меня удивляет? Разве не [Александр] Зверев говорил, что корты делают медленнее в угоду [Яннику] Синнеру и [Карлосу] Алькарасу? Вы когда-нибудь слышали, чтобы Янник или Карлос на что-то жаловались? И вообще вспомни про свою лодыжку! Ты же носился по корту как угорелый.

Суть в другом: вы что, не видели Карлоса Алькараса [на Итоговом чемпионате]? Он был замотан, как мумия — проблемы с задней поверхностью бедра, тейпы на коленях. Никто не делает такое ради показухи или привлечения внимания. Было очевидно, что всю неделю он испытывал серьёзные трудности. В полуфинале ему пришлось выдержать тяжелейший матч — он прошёл через настоящие битвы с разными соперниками на протяжении всей недели — и снова вышел победителем. Почему? Да потому что он просто лучше.

Они оба [Синнер и Алькарас] выиграли по шесть турниров в этом году — при том, что пропустили половину сезона, — включая турниры «Большого шлема». А знаете, сколько выиграл Зверев? Два.

Конечно, стоит признать, что это были два турнира «Большого шлема» — тут молодец, спору нет. Но всего два? Неужели за весь год не удалось выиграть больше ничего, кроме этих двух титулов? Да бросьте! Карлос и Синнер выиграли в три раза больше турниров, чем вы, хотя полгода провели вне игры. О чём это говорит?» — приводит слова Стаббс Tennis Head.