Британский теннисист Генри Паттен прокомментировал прекращение сотрудничества с первой ракеткой мира в парном разряде представителем Финляндии Харри Хелиёваарой.

«Очевидно, разговор по телефону был не лучшим вариантом. После матча меня рвало в раздевалке: в Турине я подхватил довольно неприятную кишечную инфекцию. Харри же поспешил в аэропорт, чтобы вечерним рейсом отправиться к семье.

Харри — мой лучший друг. Я бы ничего не стал менять в истории нашего сотрудничества. Я неоднократно говорил, что обязан Харри своей карьерой, и всегда буду стоять на своём.

Мы оба говорили, как комфортно нам было друг с другом на корте, но по каким-то необъяснимым причинам я постепенно перестал это чувствовать. Мне было ужасно тяжело принять это решение, учитывая, насколько мы близки.

Да, всё это грустно, но сейчас рядом со мной сидит Нил [Скупски – новый напарник Паттена], и я с воодушевлением смотрю на наше совместное будущее», — приводит слова Паттена Tennis Head с пресс-конференции Кубка Дэвиса.

Хелиёваара и Паттен вместе выиграли три турнира «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP — 2025. В 2026 году они получили трофей лучшей пары сезона.