«Означало ли это, что ты была сильнее Навратиловой?» Макнами — о критике Зверева от Стаббс

Экс первая ракетка мира в парном разряде австралийский теннисист Пол Макнами отреагировал на слова четырёхкратной чемпионки ТБШ в паре Ренне Стаббс, которая категорично высказалась о немце Александре Звереве в статусе первой ракетки мира.

«Итак, Ренне Стаббс заявляет: «Александр Зверев — первая ракетка мира только на бумаге». Что ж, Ренне, мы с тобой оба были первыми ракетками в парном разряде. Означало ли это, что ты была сильнее [Мартины] Навратиловой, а я — сильнее [Джона] Макинроя? Сомневаюсь, хотя это вопрос субъективный. С другой стороны, рейтинги — показатель объективный, и Зверев заслужил это место», — написал Макнами в социальной сети.