Швёнтек — лидер по проценту выигранных очков в сезоне, Андреева — 2-я, Рыбакина — 5-я

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира Ига Швёнтек стала лидером по проценту выигранных очков в туре в сезоне-2026. Польская теннисистка выиграла 55,3% розыгрышей – 2708 из 4910. Об этом сообщает OptaAce в социальной сети X.

При расчёте статистики не учитывались турниры «Большого шлема» и командные соревнования. Второй по данному показателю стала чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 россиянка Мирра Андреева (54%). На третьей строчке расположилась четырёхкратная чемпионка ТБШ белоруска Арина Соболенко (53,4%).

Процент выигранных очков в WTA-туре в 2026 году:

Ига Швёнтек – 55,3%. Мирра Андреева – 54%. Арина Соболенко – 53,4%. Барбора Крейчикова – 53,1%. Елена Рыбакина – 53,0%.