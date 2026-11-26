Швёнтек — лидер по проценту выигранных очков в сезоне, Андреева — 2-я, Рыбакина — 5-я
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира Ига Швёнтек стала лидером по проценту выигранных очков в туре в сезоне-2026. Польская теннисистка выиграла 55,3% розыгрышей – 2708 из 4910. Об этом сообщает OptaAce в социальной сети X.
При расчёте статистики не учитывались турниры «Большого шлема» и командные соревнования. Второй по данному показателю стала чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 россиянка Мирра Андреева (54%). На третьей строчке расположилась четырёхкратная чемпионка ТБШ белоруска Арина Соболенко (53,4%).
Процент выигранных очков в WTA-туре в 2026 году:
- Ига Швёнтек – 55,3%.
- Мирра Андреева – 54%.
- Арина Соболенко – 53,4%.
- Барбора Крейчикова – 53,1%.
- Елена Рыбакина – 53,0%.