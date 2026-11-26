Андреева не должна была обращаться к Свитолиной после финала Итогового — The Telegraph

Украинская теннисистка Элина Свитолина и её команда заранее договорились с организаторами Итогового турнира WTA — 2026 о том, что на церемонии награждения после финального матча с россиянкой Миррой Андреевой не будут произноситься традиционные речи с поздравлениями. Теннисистки должны были только отвечать на вопросы ведущего церемонии. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что ведущий не должен был задавать Андреевой никаких вопросов о Свитолиной. Мирра знала позицию украинской команды, но всё равно решила напрямую обратиться к Элине.

Напомним, ранее Мирра Андреева стала чемпионкой Итогового турнира WTA — 2026. На церемонии награждения она поздравила свою соперницу Элину Свитолину с отличными результатами в сезоне, а также назвала украинку прекрасной мамой. Позднее Свитолина назвала эти слова провокацией.