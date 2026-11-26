Сборная Великобритании обыграла Германию в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса – 2026, который проходит в Болонье, Италия, со счётом 2:1.

В первой встрече игрового дня британец Кэмерон Норри одержал победу над Ян-Леннардом Штруффом со счётом 6:3, 3:6, 6:2. Второй матч, в котором встречались Александр Зверев и Артур Фери, завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу немца. Генри Паттен и Нил Скупски, обыгравшие Кевина Кравица и Тима Пюца со счётом 6:2, 7:6 (8:6), помогли Великобритании пройти в полуфинал розыгрыша.

В 1/2 финала турнира сборная Великобритании сыграет с победителем встречи между Австрией и Испанией.

Финальный раунд Кубка Дэвиса – 2026 проходит с 24 по 29 ноября. Звание действующих победителей соревнований принадлежит итальянским теннисистам.