Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля, рассказал забавную историю, связанную с футбольными предпочтениями его семьи. По словам Тони, Рафаэль может исключить из семейного чата своего племянника за шутку про мадридский «Реал».

«Прежде всего, он болельщик «Реала» Мадрид. У моего племянника есть чат с двоюродными братьями, и семья разделена, потому что одна часть семьи болеет за «Барселону», а другая – за «Мадрид». Мои дети – болельщики «Барселоны», и, когда мой сын шутит или делает замечание, которое ему не нравится, он [Рафа] исключает его из чата», – приводит слова Надаля We love tennis со ссылкой на испанскую радиостанцию Onda Cero.

Ранее стало известно, что 40-летний Рафаэль Надаль официально вошёл в состав совета директоров мадридского «Реала».