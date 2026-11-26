32-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери поделился ожиданиями от возможной встречи с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Кубка Дэвиса — 2026.

— Очевидно, есть много «если» и «но» относительно того, что может произойти сейчас. Если у вас будет шанс сыграть с Карлосом [Алькарасом] в субботу, насколько вы будете наслаждаться этим как вызовом?

— Да, я имею в виду, это определённо будет снова огромный вызов. Это будет похоже на этот матч. Я буду аутсайдером. Да, думаю, это был бы другой стиль игры. Это могло бы мне помочь, да. К тому же, сыграв один матч на этом корте перед всеми зрителями против очень сильного игрока, было бы, вероятно, хорошо провести там второй матч. Это тоже помогло бы мне, имея сегодняшний опыт. Но да, посмотрим. Посмотрим, что произойдёт. Думаю, мы будем жить настоящим, – сказал Фери в микст-зоне.

Ранее Фери уступил первой ракетке мира Александру Звереву в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса Великобритания — Германия. Однако его команде удалось пройти в полуфинал. Соперником британцев станет победитель матча Австрия — Испания.