Феррер: Зверев — зверь на корте. Люди не понимают, что он неутомимый трудяга

Обладатель 27 титулов в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира Давид Феррер высказался по поводу работы с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

«Александр Зверев – зверь на корте. Он любит теннис. Люди не понимают, что он неутомимый трудяга. На корте мне приходилось его останавливать.

Я говорил: «Мы закончили тренировку», а он отвечал: «Я нанял Давида Феррера, почему ты так много тренировался?» Я отвечал: «Тогда не нанимай меня, потому что ты совсем не такой, как я!» Он игрок, совершенно не похожий на то, как играл я.

Но он просто любит теннис. На корте это меня поразило – быть рядом с таким человеком. Снаружи люди предполагают одно, а изнутри всё совершенно иначе», – приводит слова Феррера Tennis Head со ссылкой на подкаст Tennis Insider Club.

Зверев и Феррер сотрудничали с 2020 по 2021 год.