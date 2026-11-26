Серебряный призёр Олимпиады-2024 в миксте 11-я ракетка мира Диана Шнайдер сыграет с бывшей 21-й ракеткой мира, обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Великобритании Даниэлем Эвансом в матче в формате «Битвы полов» на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» – 2026. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Матч Шнайдер и Эванса запланирован на 27 ноября. Начало – в 18:45 мск.

Турнир «Трофеи Северной Пальмиры» – 2026 пройдёт с 27 по 29 ноября на КСК «Арене» в Санкт-Петербурге. Первый игровой день начнётся с пресс-конференции «Львов» и «Сфинксов» в 16:00. В 17:30 начнётся первый парный матч. В заключительном поединке 27 ноября в 19:15 сыграют мужчины в одиночном разряде. Одним из участников этой встречи станет казахстанец Александр Бублик.