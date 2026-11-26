Карлос Алькарас не сыграет в одиночном матче с Австрией в 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2026

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Карлос Алькарас не заявлен на матчи со сборной Австрии в четвертьфинале Кубка Дэвиса – 2026 в одиночном разряде. Испанец может выйти только в паре с Марселем Гранольерсом.

От сборной Испании в первом матче с Йоэлем Шверцлером сыграет Даниэль Мерида-Агилар. Во втором матче Рафаэль Ходар встретится с Юрием Родионовым.

Финальный раунд розыгрыша Кубка Дэвиса – 2026 проходит с 24 по 29 ноября в Болонье, Италия. Звание действующих победителей соревнований принадлежит итальянским теннисистам. Победитель встречи Австрия – Испания в полуфинале турнира сыграет с Великобританией.