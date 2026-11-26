Бывшая восьмая, а ныне 52-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри рассказал о подготовке к свадьбе. Год назад он сделал предложение своей возлюбленной Луизе Якоби.

— К счастью, Луиза берёт на себя большую часть забот. Я ей очень благодарен за это. Это что-то приятное, чего стоит ждать. Мы, теннисисты, редко имеем возможность участвовать в таких больших событиях. Больше всего я жду того, что все наши близкие будут в одном месте. Конечно, и празднования с моей невестой Луизой. Это будет замечательно. Думаю, это идеальный момент для участия в турнире, отличный отвлекающий манёвр перед свадьбой. Я очень рад играть в этой команде. Это огромная честь. Наслаждаюсь здесь, а потом и следующей неделей.

— Как думаешь, это позволяет тебе играть свободнее, зная, что тебя ждёт что-то приятное?

— Думаю, вы правы. Сейчас Луизе, наверное, непросто. Она сидит дома, не знает, чем себя занять от волнения. По крайней мере, я могу направить свою энергию на теннис. Это здорово для меня.

— Ты участвовал в планировании?

— Немного, да. Я занимаюсь несколькими вещами. Я отвечаю за вечеринку после мероприятия. У меня есть один шанс в году по-настоящему расслабиться, – сказал Норри в микст-зоне.