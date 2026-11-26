Бренд Yonex выпустил футболку с изображением трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной. На лицевой части футболки также напечатана надпись: «Чемпион Нью-Йорка».

Фото: Yonex

В нынешнем сезоне Елена Рыбакина стала первой ракеткой и одержала победы на двух турнирах «Большого шлема». В январе казахстанская теннисистка стала чемпионкой Australian Open, в сентябре – US Open. Кроме того, Рыбакина выиграла титулы на «пятисотниках» в Нинбо и Штутгарте.

Отметим, что Елена квалифицировалась на Итоговый турнир WTA – 2026, однако снялась с розыгрыша из-за болезни.