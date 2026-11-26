24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вместе с супругой Вероникой отпраздновали годовщину свадьбы. Торжество прошло на Мальдивах. Дети пары вывели Веронику к алтарю, где Карен встал на одно колено и вновь надел жене кольцо на палец.

«Она сказала «да»! 10 лет назад», – написал Хачанов на личной странице в одной из соцсетей, добавив эмодзи «сердце».

Карен и Вероника женаты с 2016 года. Пара воспитывает двоих детей – Давида и Микаэля.

В текущем сезоне Карен Хачанов не смог завоевать ни одного титула. В середине года он опустился на 50-е место в рейтинге ATP, однако позднее смог вернуться в топ-30.