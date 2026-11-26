«Побеждает тот, кто бьёт сильнее и ближе к линиям». Алькарас — о работе над подачей

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как работает над улучшением своей подачи.

«Побеждает тот, кто бьёт сильнее и ближе к линиям. Чем ближе к линиям вы играете, тем выше ваши шансы занять атакующую позицию или даже выиграть очко. Я обычно не смотрю статистику во время тренировок. Я смотрю её после матчей, потому что она важна для следующего раунда. Мы знаем, насколько важна подача. Это то, над чем мы работали и на чём сосредоточились.

Со времён US Open я так усердно работал над своей подачей. Точность была важной частью этого, и мы больше работали над ней, потому что я не очень высокий и не могу подавать как некоторые другие игроки», – сказал Алькарас на пресс-конференции.