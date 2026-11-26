Капитан сборной Великобритании Леон Смит высказался о возможном матче 32-й ракетки мира Артура Фери с испанцем Карлосом Алькарасом (третий в рейтинге) в полуфинале Кубка Дэвиса — 2026.

«Правда, у Карлоса более мощный удар. Его игра основана на разнообразии, выполнении ударов, движении и спортивных способностях, которыми Артур, несомненно, восхищается. Я думаю, что это ещё одна возможность для него выйти на корт, испытать то, что он чувствует, и, в случае необходимости, найти способ доставить Карлосу проблем. Мой совет — воспользуйся этим, не бойся этого и живи этим опытом. Выходи играть, рискуй, наноси удары и наслаждайся», – приводит слова Смита Punto de Break.

Ранее сборная Великобритании вышла в 1/2 финала Кубка Дэвиса, где её соперником станет победитель встречи Австрия — Испания.