22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о своих ощущениях во время победы на первом «Ролан Гаррос» в 2005 году. Теннисист отметил, что для него было привилегией получать трофей из рук французского футболиста Зинедина Зидана.

«Честно говоря, не помню, это было очень давно. Но, конечно, это был очень важный момент в моей теннисной карьере. Первый «Большой шлем», первый «Ролан Гаррос» – это всегда то, что останется с тобой навсегда. Помню, как получал трофей из рук [Зинедина] Зидана, который в тот момент был одним из моих кумиров, потому что я большой любитель футбола и «Реал» Мадрид – моя команда. Было огромной привилегией получить Кубок мушкетёров из рук Зизу. У меня очень хорошие воспоминания об этом моменте», – сказал Надаль в интервью Brut на YouTube.