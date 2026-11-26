22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль признался, что самой тяжёлой частью его карьеры была проблема со стопой, из-за которой ему с юного возраста приходилось играть со специальной стелькой.

«Моя стопа. Моя стопа была самой тяжёлой частью моей карьеры. Потому что я думаю, что все травмы, которые появились после этого, связаны с проблемой, которая у меня была со стопой. Это с моей точки зрения, честно говоря. Потому что с самого юного возраста мне приходилось играть со стелькой на 7 мм выше с внешней стороны.

Эта стелька позволяла мне продолжать играть в теннис, да, без сомнения, но из-за неё у меня возникли проблемы с коленями, бёдрами и спиной», – сказал Надаль в интервью Brut на YouTube.