22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался по поводу открытости спортсменов в разговорах о ментальных проблемах.

– Ты недавно открыто говорил о борьбе с тревожностью во время карьеры. 10, 20 лет назад об этом говорили немногие спортсмены. Ты чувствовал, что как Рафаэль Надаль, образец силы, ты не имел права показывать уязвимость?

– Нет, я был открыт всё время. Честно говоря, я был естественным большую часть времени с прессой. Конечно, если у меня была проблема с коленом и мне нужно было играть на следующий день, я не говорил: «Эй, бей мне в форхенд, потому что я не могу туда бежать». Но я был довольно естественным и открытым, говоря о вещах так, как они происходили.

И говорить о том, есть ли у тебя одна проблема или другая, – это личное дело. Я не люблю показуху. Некоторые люди говорят, слишком много говорят об этом, чтобы в каком-то смысле показать себя. Нет, я люблю так: если тебе комфортно говорить об этом – говори. Если нет – не говори. Вот и всё.

Для меня, когда у тебя ментальные проблемы, это то же самое, как когда у тебя проблема со стопой, коленом или плечом. Для меня нет разницы, –