Обладатель 13 титулов ATP в одиночном разряде, 36-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас на личной странице в социальной сети X рассказал историю, которая случилась с ним во время отпуска в Африке. Администратор отеля в Марокко, где остановился Циципас, не поверил, что тот зарабатывает на жизнь, играя в теннис.

«Администратор моего отеля в Марокко спросил, чем я зарабатываю на жизнь. Я ответил, что я теннисист. Он помолчал, а затем сказал: «То есть… типа… настоящий теннис?» – написал Циципас.

Ранее теннисист публиковал на своей странице в соцсети видео из Руанды. На кадрах видно, как Стефанос вместе с братом Петросом встретили львов около отеля.