22-кратный чемпион ТБШ, экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль признался, что в детстве верил в суперспособности своего дяди и бывшего тренера Тони Надаля.

– Мой дядя – самый важный человек в моей теннисной карьере, без сомнений. Он был человеком, который очень хорошо заботился обо мне каждый день, потому что вкладывал много усилий, пытаясь помочь мне стать теннисистом. Думаю, это была огромная страсть для него, но в то же время он многое упустил, чтобы помочь мне.

Так что я очень благодарен и признателен ему за всё, что он для меня сделал. Но в то же время я не могу не сказать, что мои родители сыграли огромную роль в моей жизни и в моей теннисной карьере. Не столько в спортивном аспекте, сколько в образовательном. Иногда мы забываем, что, конечно, мой дядя был очень важен, но, говоря о нём, мы в каком-то смысле ставим моих родителей в положение, которого они не заслуживают.

– Я читал, что в детстве ты думал, что у него есть суперспособность останавливать дождь во время твоего матча.

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