Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина восхитилась развитием российской теннисистки Мирры Андреевой, занимающей второе место в рейтинге, в сезоне-2026.

«То, как она смогла изменить начало года… Если начало года у неё было такое достаточно [сложное], очень много срывов, все говорили: «Боже». Могу также сказать, и я говорила, что она не справится с этим давлением. Мы вот прямо наблюдали, как она взрослела в течение года. Наверное, если мы вот это вот всё посмотрим, то действительно можно сказать, что Мирра в марте и сейчас — это просто два разных человека», – сказала Сафина в видео на YouTube-канале «Больше!».