22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, как необходимо относиться к поражениям в спорте.

«В каком-то смысле нужно смириться с поражением, чтобы продолжать играть, потому что в спорте, особенно в таком, как теннис, где каждый день кто-то с кем-то соревнуется, кто-то обязательно проиграет, и, возможно, в этот раз это будешь ты. И особенно представь, когда ты играешь против [Роджера] Федерера, [Новака] Джоковича или подобных игроков, – ты выходишь на корт, зная, что, даже если играешь хорошо, можешь проиграть.

Так что дело не в том, чтобы говорить об этом или бояться проиграть, а в том, что ты знаешь, что это возможно, но не думать об этом. Ты должен думать о том, что тебе нужно делать, чтобы попытаться победить», – сказал Надаль в видео Brut на YouTube.