102-я ракетка мира Александр Шевченко, представляющий Казахстан, рассказал о начале сотрудничества с бывшей 27-й ракеткой мира латвийским теннисистом Эрнестом Гулбисом.

«Проблемы с тренером, некоторые не могли ездить так много, сколько я хочу, другие, да, там мне не подходили, условно. И у меня был вариант абсолютно суперспонтанный, потому что мне Эрнест говорил, что он не особо хочет связывать свою жизнь как-то в дальнейшем с тренерством.

И после этого я увидел то, что он открыл академию в Латвии, и ему написал. У нас очень, супертёплые отношения, потому что, когда я сюда приезжал, мы тренировались у одного тренера и он меня брал на турниры как спарринг-партнёр, я с ним ездил.

Поэтому он тепло как бы отнёсся ко всему этому, и начали сотрудничать, работать. Ну, естественно, жду суперрезультаты и думаю, что с таким тренером точно добьюсь чего хочу», – приводит слова Шевченко телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст», который ведут Анн