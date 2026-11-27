Давид Феррер, возглавляющий сборную Испании на Кубке Дэвиса — 2026, рассказал, что рассчитывает на игру третьей ракетки мира Карлоса Алькараса в полуфинальном матче турнира с командой Великобритании.

— Конечно, решение не выпускать Карлоса на сегодняшние одиночные матчи было важным. Какова была логика этого решения?

— Да, конечно, это был нелёгкий выбор, потому что, в конце концов, Карлос — наш номер один. Он нам нужен, и в субботу он будет с нами. Мы заботимся о нём и не хотим рисковать в связи с его травмой. Но я действительно верю, что эти пять дней отдыха пойдут ему на пользу и он будет готов к субботе.

— Да, и, как вы сказали, в субботу мы сыграем против Великобритании. Замечательно, что Карлос вернулся. Чего вы ожидаете от этого матча?

— Да, конечно, нам нужен Карлос. Он номер один в нашей команде и будет готов к субботе», – сказал Феррер в интервью Tennis Channel.