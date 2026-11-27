Немецкий теннисист Александр Зверев одержал 70-ю победу в текущем сезоне. В матче 1/4 финала Кубка Дэвиса он обыграл британца Артура Фери со счётом 6:3, 6:2.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Таким образом, Зверев обновил свой личный рекорд по числу побед за сезон, предыдущее достижение составляло 69 матчей (в 2024 году). С 2000 года немец стал лишь 12-м теннисистом, которому удалось выиграть 70 и более матчей за один сезон, сообщает сообщает официальный сайт ATP.
Среди тех, кому покорялась эта отметка, — такие легенды, как Роджер Федерер (92 победы в 2006-м), Рафаэль Надаль (82 в 2008-м) и Новак Джокович (82 в 2015-м). В последние годы этого добивались Янник Синнер (73 победы в 2024-м) и Карлос Алькарас (71 победа в 2025-м). Также в список входят Марат Сафин, Ллейтон Хьюитт, Райнер Шуттлер, Энди Роддик, Давид Феррер и Энди Маррей.
- 27 ноября 2026
-
01:36
-
00:49
-
00:45
-
00:26
-
00:22
-
00:02
- 26 ноября 2026
-
23:22
-
23:17
-
23:05
-
22:49
-
22:25
-
21:59
-
21:51
-
20:52
-
20:38
-
19:49
-
19:45
-
19:40
-
19:17
-
19:01
-
18:50
-
18:43
-
18:35
-
18:14
-
18:09
-
18:06
-
17:55
-
17:38
-
17:36
-
16:57
-
16:38
-
15:28
-
14:57
-
14:43
-
13:59