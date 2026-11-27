Зверев стал 12-м теннисистом с 2000 года, выигравшим 70 матчей за сезон

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал 70-ю победу в текущем сезоне. В матче 1/4 финала Кубка Дэвиса он обыграл британца Артура Фери со счётом 6:3, 6:2.

Таким образом, Зверев обновил свой личный рекорд по числу побед за сезон, предыдущее достижение составляло 69 матчей (в 2024 году). С 2000 года немец стал лишь 12-м теннисистом, которому удалось выиграть 70 и более матчей за один сезон, сообщает сообщает официальный сайт ATP.

Среди тех, кому покорялась эта отметка, — такие легенды, как Роджер Федерер (92 победы в 2006-м), Рафаэль Надаль (82 в 2008-м) и Новак Джокович (82 в 2015-м). В последние годы этого добивались Янник Синнер (73 победы в 2024-м) и Карлос Алькарас (71 победа в 2025-м). Также в список входят Марат Сафин, Ллейтон Хьюитт, Райнер Шуттлер, Энди Роддик, Давид Феррер и Энди Маррей.