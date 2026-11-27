Сегодня, 27 ноября, в Санкт-Петербурге стартует розыгрыш выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей, которые состоятся в пятницу.

Теннис. «Трофеи Северной Пальмиры». Расписание матчей на 27 ноября (время – московское):

17:30. Анастасия Потапова (Австрия)/Корентен Муте (Франция) – Юлия Путинцева (Казахстан)/Карен Хачанов (Россия);

18:45. Даниэль Эванс (Великобритания) – Диана Шнайдер (Россия);

19:15. Александр Бублик (Казахстан) – Адриан Маннарино (Франция).

Участники турнира разделены на две команды: «Львы» и «Сфинксы». Команду «Львов» возглавляет олимпийская чемпионка – 2016 в паре, экс 13-я ракетка мира российская теннисистка Елена Веснина. Капитаном «Сфинксов» является обладатель четырёх титулов на турнирах АТР, экс восьмой номер рейтинга серб Янко Типсаревич.