Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джимми Коннорс оценил перспективы возвращения итальянского теннисиста Янника Синнера на корт после операции на колене.

«Думаю, когда получаешь такую травму, стараешься сделать всё возможное, чтобы избежать операции. Обращаешься к врачу, физиотерапевту или другим специалистам, пытаешься всеми способами восстановить силы и здоровье, чтобы вернуться на корт и не прибегать к хирургическому вмешательству. Но теперь, после столь долгого отсутствия на корте, он чувствует, что ситуация не улучшается. Получается, единственное, что может позволить ему вернуться на корт – это операция, но из-за неё он потеряет ещё три-четыре месяца. И всё начнётся сначала. Это та же ситуация, с которой столкнулся Алькарас из-за травмы запястья.

То, чем он будет заниматься в этот период, сыграет ключевую роль в его возвращении. Ему нужно постараться поддерживать физическую форму. Я знаю, что ты только что перенёс операцию на колене, но что ещё можно сделать, чтобы сохранить форму и совершенствовать свою игру? Смотреть видео? Возвращаться на корт, чтобы попробовать отбивать