Давид Феррер, возглавляющий сборную Испании на Кубке Дэвиса — 2026, высказался об игре команды Великобритании, с которой Испания сразится в полуфинале турнира. Ранее британцы в борьбе за выход в 1/2 финала соревнования одолели сборную Германии.

«Конечно, многие считали фаворитом Германию, потому что в их команде есть первая ракетка мира и сильные игроки парного разряда, но у Великобритании фантастические теннисисты-парники. Они очень хороши. Кэмерон Норри — уже опытный ветеран, который мало ошибается. Сегодня мне очень понравилось, как он сыграл в третьем сете.

В нынешнем формате игра уравнивается. Раньше, в формате с пятью матчами, значительную роль играл состав команды: чем она сильнее, тем выше шансы выиграть Кубок Дэвиса. А сейчас у тебя может быть прекрасный состав, но из-за малейшей ошибки ты можешь выбыть из игры», – приводит слова Феррера Punto de Break.