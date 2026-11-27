С 24 по 29 ноября в Болонье, Италия, проходит финальный раунд Кубка Дэвиса – 2026. Ранее определились все участники полуфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом Кубка Дэвиса – 2026?»

В полуфинале соревнований друг с другом сыграют сборные Испании и Великобритании, второй финалист турнира определится в матче между Италией и Чехией. Ранее испанские теннисисты обыграли Австрию со счётом 2:0, с таким же результатом Чехия была сильнее Канады. Италия пробилась в полуфинал после победы над Южной Кореей (2:1), а британские теннисисты взяли верх над Германией (2:1).

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Италии, которая в финале прошлогоднего турнира была сильнее испанских теннисистов со счётом 2:0.