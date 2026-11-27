«Никто не думал, что придётся турнир так долго проводить». А. Медведев — о пятых «Трофеях»

Директор выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев высказался по поводу пятого розыгрыша турнира, который стартовал сегодня, 27 ноября, в Санкт-Петербурге.

«Мы рады всех видеть на нашем пятом юбилейном турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Никто, конечно, не думал, что придётся этот турнир так долго проводить, но во всякой истории есть плюсы и минусы. Мы пока не проводим турниры ATP и WTA в России, но я уверен, что это время придёт. А пока мы проводим, я думаю, один из лучших выставочных турниров в мире и по составу участников и организации. Но оценку дают, конечно, игроки и зрители», – передаёт слова Александра Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Международный командный турнир пройдёт в КСК «Арена» с 27 по 29 ноября. Ранее своё участие подтвердили Александр Бублик, Карен Хачанов, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова и Юлия Путинцева.