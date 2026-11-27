28-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова, которая ранее представляла Россию, рассказала о важности психологического аспекта на корте.

— В какой период вы почувствовали, что психология на корте является важным аспектом?

— Наверное, ты ощущаешь это с детства. Потому что есть дети, которые ломаются намного раньше, чем остальные, которые не могут закончить матч, либо если они проигрывают и в какой-то момент быстро сдаются. Наверное, для нас это вырабатывается с самого детства. Всё идёт оттуда, когда мы тренируем свою силу воли и стараемся стать лучше, — передаёт слова Потаповой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.