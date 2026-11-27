Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Карлос Алькарас отреагировал на новость о завершении карьеры испанского мотогонщика Марка Маркеса. Теннисист узнал о решении Маркеса от товарищей по сборной на Кубке Дэвиса – 2026.

«Нет! Что ты говоришь! Чёрт возьми!» – сказал Алькарас в видео.

Карлос Алькарас принимает участие в финальном этапе Кубка Дэвиса – 2026, который проходит в Болонье, Италия, с 24 по 29 ноября. В полуфинале соревнований друг с другом сыграют сборные Испании и Великобритании, второй финалист турнира определится в матче между Италией и Чехией.

Звание действующих победителей Кубка Дэвиса принадлежит итальянским теннисистам.