25-я ракетка мира Александр Бублик, представляющий Казахстан, признался, что его отношение к матчам может разниться в зависимости от того, какую цель он себе поставил.

– В какой момент вы чувствуете очень высокую собранность на матче? Уже перед началом, в середине, когда вы понимаете, что что-то пошло не так, или уже в конце, когда вы полностью ощущаете, что нужно выложиться на все 100 – что бы ни случилось?

– Мне сложно судить, потому что я к каждому отдельно взятому матчу отношусь по-разному. То есть у меня нет какого-то единого взгляда на теннис, единого взгляда на матч. Всё зависит от турнира, всё зависит от важности этого турнира, всё зависит от того, какие цели я поставил перед собой на конкретно взятую неделю, например. Потому что это не всегда победа – я абсолютно откровенен в этом. Иногда я приезжаю потому, что надо, иногда приезжаю потому, что нет