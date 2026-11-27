Директор выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев высказался о том, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв не принимают участия в турнире, который стартовал сегодня, 27 ноября, в Санкт-Петербурге.

— В прошлом году болельщикам очень понравилось противостояние Александра Бублика и Даниила Медведева. Вопрос к Александру Медведеву — был ли шанс позвать Даниила в этом году?

— С Даниилом у нас фамилии одинаковые, и мы давно друг друга знаем. Раньше он играл у нас тут на St. Petersburg Open, побеждал [в 2019 году]. И с самого начала у нас с ним была такая договорённость, когда он ещё не попадал на Итоговую восьмёрку и у него были низ