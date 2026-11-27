Директор выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев ответил на вопрос, звали ли принять участие в розыгрыше чемпионку «Ролан Гаррос» – 2026, вторую ракетку мира Мирру Андрееву.

– Звали ли вы Мирру Андрееву к себе на турнир? Были ли шансы её увидеть?

– Мирра стала второй ракеткой мира, потрясающе сыграла на Итоговом турнире. Конечно, нам хотелось бы её увидеть. Но она ещё молодая, у неё всё впереди, так что увидим, – передаёт слова Александра Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Международный командный турнир пройдёт в КСК «Арена» с 27 по 29 ноября. Ранее своё участие подтвердили Александр Бублик, Карен Хачанов, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова и Юлия Путинцева.