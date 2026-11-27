«Я пытался учиться у него». Алькарас — о том, как его вдохновил мотогонщик Маркес

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас признался, что его вдохновлял мотогонщик Марк Маркес, который ранее объявил о завершении профессиональной карьеры в конце сезона-2026.

«Перед моим финалом [на Итоговом турнире ATP], когда я обедал, я включил мотогонки, смотрел их. Я видел, как он поднял этот шлем, этот трофей – это было впечатляюще. Как я и говорил, я смотрел это, и это меня вдохновило, мотивировало перед моим финалом.

Я пытался учиться у него, старался брать с него пример – и у меня получилось. Как я и сказал, меня очень вдохновило то, как он делал своё дело, как он боро