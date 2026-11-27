71-я ракетка мира испанец Мартин Ландалус рассказал, что он много раз тренировался с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем. 20-летний теннисист также отметил, что поддержка Рафы помогла ему после выступления на молодёжном Итоговом турнире – 2025.

«Я впервые тренировался с ним, когда мне было 14 лет, так что это был очень эмоциональный для меня момент. Было честью разделить с ним корт. С тех пор мы много раз тренировались вместе, так что я очень рад, что смог разделить с ним корт и обменяться словами.

«В конце прошлого года у нас был хороший разговор о том, что мне нужно улучшить и что он считает хорошим в моей игре. Мне очень понравился этот разговор и те, что у нас были в последние годы. Они мне очень помогли. В прошлом году у меня не очень хорошо получилось [выступ