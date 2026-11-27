24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался об участии в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.

— Карен, вы четвёртый раз приезжаете на «Трофеи Северной Пальмиры». Для вас это уже начало подготовки к новому сезону и какие-то, может быть, уже ритуалы есть, какие-то тренировочные планы? Или это как бы разгрузка после завершившегося сезона, возможность побыть дома, где все говорят по-русски?

— У меня, наверное, и то и другое. То есть сезон закончился в Париже. Я уже успел отдохнуть и начать подготовку. Я всё равно всё время приезжаю уже достаточно готовый, но после этого, да, моя подготовка будет просто продолжаться, и уже будем её вести специализированно, без каких-то выставочных матчей и готовиться к новому сезону. Так что тут, наверное, и то и другое. Плюс, конечно же, это возможность приехать, сыграть дома при наших болельщиках, в очередной раз. Поэтому как-то всё сходится, — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.