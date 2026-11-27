Бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенмэн ответил на вопрос, кто в сезоне-2027 выиграет больше крупных турниров – первая ракетка мира Елена Рыбакина или белоруска Арина Соболенко, занимающая третью строчку в мировом рейтинге.

«Рыбакина. Она на подъёме. Жаль, что она не смогла сыграть на Итоговом турнире WTA, но она выиграла турниры «Большого шлема» и стала первой ракеткой мира. Я говорю это ещё и потому, что форма и настрой Соболенко в этом году ухудшились. Так что в 2027 году я ставлю на Рыбакину», – приводит слова Хенмэна The Tennis Gazette со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, Елена Рыбакина и Арина Соболенко квалифицировались на Итоговый турнир WTA – 2026. Однако казахстанская теннисистка снялась с розыгрыша из-за болезни. Соболенко же не смогла выйти из группы.