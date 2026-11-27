Адриан Маннарино рассказал, как часто его путают с Зиданом

60-я ракетка мира французский теннисист Адриан Маннарино ответил на вопрос, насколько часто его путают с соотечественником футболистом Зинедином Зиданом.

– Теннисно-футбольный вопрос. Как часто тебя путают с Зинедином Зиданом?

– Да, несколько раз такое было. Но с течением времени всё больше и больше людей сейчас узнаёт именно меня, – передаёт слова Маннарино корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Адриан Маннарино принимает участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 29 ноября. В розыгрыше также участвуют Александр Бублик, Карен Хачанов, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова и Юлия Путинцева.