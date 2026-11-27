Капитан команды «Сфинксы» на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» серб Янко Типсаревич рассказал, почему любит приезжать в Россию.

— Вы побеждали на Кубке Кремля в 2011 году, и вообще много раз приезжали в Россию — в Москву и Питер. Можете объяснить, что вас тянет в Россию и как вы относитесь вообще к российским игрокам?

— Я мог бы сказать, что дело в самой стране — в том, как красивы Москва и Санкт-Петербург, — но нет, главная причина не в этом. Дело в людях. Не знаю почему. Если отвечать прямо на ваш вопрос — не знаю. С 12 лет меня постоянно что-то тянет обратно в Россию. И даже сейчас, когда я уже давно не играю — и, как видите, набрал 15 лишних килограммов, — я продолжаю возвращаться в Россию как минимум два-три раза в год. Ради тенниса, ради своей академии, ради друзей. Только в этом году я уже несколько раз побывал в Казани, Санкт-Петербурге и Москве. И дело вовсе не в том, что это большая страна, что здесь говорят на похожем языке или что люди здесь такие же, как я. Главная причина — это друзья, которые у меня здесь появились. Это единственная и самая важная причина, по которой я продолжаю возвращаться в Россию — и по которой мы с семьёй будем возвращаться сюда снова и снова, — ответил Янко Типсаревич на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.